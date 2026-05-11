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Pension d’orphelin: montant, conditions, durée et démarches pour en bénéficier

information fournie par Tout sur mes finances  11/05/2026 à 17:51

La pension d'orphelin est un soutien financier essentiel pour les enfants ayant perdu un parent. Elle correspond à une partie de la retraite que le parent décédé percevait, ou aurait pu percevoir, et son fonctionnement a été profondément élargi par les récentes réformes. Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir. Au programme :

  • Qui peut bénéficier d'une pension d'orphelin selon les régimes (salariés du privé, agricoles, artisans, commerçants, fonctionnaires, professions libérales…)
  • Le montant versé: 54% de la retraite de base du parent décédé, partagé entre les enfants, avec un minimum de 107,61€/mois
  • La durée du versement: jusqu'à 25 ans, ou sans limite d'âge en cas de handicap reconnu à 80% avant 21 ans
  • Les conditions de ressources: aucune jusqu'à 21 ans, puis un plafond annuel de 13.250,95€
  • Le cumul possible si les deux parents sont décédés
  • Les démarches: dépôt d'un formulaire auprès de l'Assurance retraite, de la MSA ou du régime concerné
  • La fiscalité: pension imposable comme une retraite classique

Cette prestation constitue un soutien indispensable pour aider les enfants et jeunes adultes confrontés à la perte d'un parent. Regardez la vidéo pour comprendre comment fonctionne la pension d'orphelin et comment en faire la demande.

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