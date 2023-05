Patrick Muyaya, ministre de RD Congo : "Moïse Katumbi n'a jamais dénoncé l'agression rwandaise"

information fournie par France 24 • 31/05/2023 à 19:51

Dans un entretien accordé à France 24, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, revient longuement sur l’arrestation, mardi par les services de renseignement congolais, de Salomon Kalonda, proche conseiller de l’opposant Moïse Katumbi. Selon lui, ce sont les oppositions qui attisent la violence à travers le pays, à six mois des élections générales. Le ministre met en cause Moïse Katumbi, soulignant qu’il n’ose jamais critiquer le président rwandais, Paul Kagame. Il réclame par ailleurs des sanctions de la France contre le Rwanda et confirme que la force des États d’Afrique de l’Est déployée dans l’est du pays allait partir dans les semaines à venir.