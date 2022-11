Pascal Canfin : "Le plafonnement des prix du gaz proposé par la Commission est cosmétique"

information fournie par France 24 • 25/11/2022 à 18:08

Les questions climatiques ont largement occupé la scène internationale ces dernières semaines, entre la COP27 de Charm el-Cheikh et le sommet du G20 à Bali. Pascal Canfin, député européen français du groupe Renew Europe et président de la Commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire du Parlement européen revient sur ces sujets. Il salue les efforts de l'Europe dans sa volonté d'indépendance vis-à-vis du gaz russe, mais regrette un plafonnement des prix "cosmétique" de la part de la Commission.