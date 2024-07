information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 09:55

C'est une petite ville qui est sortie de terre au nord de Paris, avec ses commerces, son bureau de poste, sa clinique, ses restaurants et ses appartements : le village olympique est désormais prêt à accueillir ses futurs habitants. Les athlètes et leurs entraîneurs sont venus du monde entier. Environ 14 000 personnes y partageront leur quotidien pendant plus de quinze jours.