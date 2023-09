Parc naturel de Boutissaint : au milieu des grands cerfs

information fournie par France 24 • 07/09/2023 à 12:44

Au coeur de la Puisaye, en Bourgogne, Boutissaint est un parc animalier à part. Sur 400 hectares de forêt, plusieurs centaines d’animaux vivent en liberté : des grands cerfs, des daims et des sangliers. Les visiteurs et les photographes animaliers peuvent les observer dans des conditions rares, en déambulant dans leur espace naturel dénué de barrières. Boutissaint est aussi une histoire de famille : Pierre-Elie Borione a créé le parc en 1968 et ses enfants en perpétuent aujourd’hui l’héritage.