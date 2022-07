Owlle sort un album électro-pop poétique chanté pour la première fois en français

information fournie par France 24 • 11/07/2022 à 16:09

Après deux albums remarqués (“France” et “Heavy Weather”), l’autrice, compositrice et interprète française Owlle est de retour dans les bacs avec “Folle Machine”. Elle y défend une électro-pop poétique chantée pour la première fois en français où elle évoque les stigmates du passé et les fantômes avec lesquels il faut vivre. Au programme de ce numéro aussi, le festival les Vieilles Charrues fête son 30e anniversaire ; côté actus musicales, la rappeuse-chanteuse américaine Lizzo est de retour en grande pompe avec un nouvel album “Special”, et la chanteuse iconique de la Gen Z, Beabadoobee, sort son deuxième album studio “Beatopia”.