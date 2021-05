France 24 • 28/05/2021 à 14:47

Dix ans après avoir voté la sortie du nucléaire, l'Allemagne approche du but : six centrales sont encore en service, trois d'entre elles vont être débranchées cette année et les autres l'année prochaine. Pour l'heure, outre la question du démantèlement, ce vaste chantier doit être accompagné par le développement des énergies renouvelables - qui a ralenti en 2020 - et par la fermeture des centrales à charbon.