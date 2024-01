information fournie par France 24 • 16/01/2024 à 11:06

Au Japon, les Otokonokos sont des hommes, souvent hétérosexuels, qui aiment s’habiller en femme. Nés de la culture manga du début des années 2000, ils sont de plus en plus acceptés sur l’archipel, malgré une société très conservatrice. Pourtant, le travestissement a une longue histoire au pays du Soleil Levant, il remonterait même à plus de 300 ans. Reportage de Yuko Sano, Mélodie Sforza et Alexis Bregere.