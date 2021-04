France 24 • 26/04/2021 à 12:17

Sans surprise, le favori "Nomadland" a reçu trois des plus prestigieux prix lors de la 93e cérémonie des Oscars. La chinoise Chloé Zhao est ainsi devenue, dimanche 25 avril, la première cinéaste non blanche à remporter le prix du meilleur réalisateur. Son long-métrage a également remporté le prix du meilleur film, tant convoité, et celui de la meilleure actrice.