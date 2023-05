"Opération miracle" : en Colombie, quatre enfants recherchés après le crash de leur avion

information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 11:54

L'aéronef, qui transportait sept passagers, avait disparu des radars le 1er mai dans les environs de San José del Guaviare (sud) où il devait se rendre. L'appareil a été retrouvé lundi à la verticale le nez écrasé au sol dans une végétation dense. Trois corps ont été récupérés par les secours, ceux du pilote, de la mère des enfants et d'un dirigeant de la communauté indigène Uitoto, à laquelle appartenaient tous les passagers. L'espoir de retrouver les enfants vivants a été alimenté par la découverte dans la jungle d'effets personnels, ainsi que de fruits en partie mangés et d'un biberon. Un "abri de fortune fait de bâtons et de branches" entretient l'espoir des sauveteurs qu'il y aurait au moins un survivant.