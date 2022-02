information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 15:14

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. Anastasiya Shapochkina, maître de conférences en géopolitique et spécialiste des relations Europe-Russie, tente de décrypter les objectifs de Vladimir Poutine pour France 24.