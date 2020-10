On est ensemble avec Stéphane de Freitas!

France 24 • 09/10/2020 à 12:11

Rendez-vous avec l'activiste et militant Stéphane de Freitas, engagé de toutes ses forces pour rendre le monde plus beau. Depuis des années, il cumule bons nombres d'initiatives Solidaires et pas des moindres ! De la création des concours Eloquentia, à la plateforme Indigo, en passant par l'écriture de livres et la peinture, jusqu'à la réalisation de films documentaires tels qu'"A voix Haute" et "On est ensemble"... Tous les supports sont bons pour accomplir sa mission !