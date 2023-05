information fournie par France 24 • 12/05/2023 à 15:13

À l'occasion de la Journée de l'Europe, célébrée le 9 mai, "Ici l’Europe" se penche sur les attentes et les revendications de 450 millions d'Européens. Pour en parler, Caroline de Camaret reçoit le défenseur des droits de l'homme et des travailleurs, Oliver Röpke. Il est le tout nouveau président du Comité économique et social européen (CESE), un organe consultatif qui représente la société civile pour les 27.