information fournie par France 24 • 13/05/2022 à 11:15

Premières s'intéresse cette semaine à la Batsheva Dance Company et à son directeur, le danseur et chorégraphe de génie Ohad Naharin. A l'occasion de la tournée en France de la célèbre compagnie de danse israélienne, rencontre au palais de Chaillot à Paris avec celui qui a révolutionné la danse contemporaine par sa pratique, ses créations et son instinct du mouvement.