ODDO BHF Avenir Range : investir dans les grandes entreprises de demain

information fournie par Boursorama • 21/09/2023 à 12:18

La gamme Avenir chez ODDO BHF AM se décline en trois fonds : Avenir France, Avenir Euro et Avenir Europe. Chacun d'entre va chercher les belles promesses de croissance d'entreprises situées en France, en zone euro et en Europe. Avenir France et Avenir Euro sont bien entendus éligibles au PEA.

Pascal Riegis, responsable de la gestion actions petites et moyennes valeurs chez ODDO HBF Asset Management explique comment il sélectionne ces futures stars de la cote.

Vidéo sponsorisée.