information fournie par France 24 • 19/10/2021 à 11:24

Le 19 octobre marque la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde. Pour celles qui s'en sortent, il s'agit aussi de se reconstruire et de retrouver sa mobilité, notamment par le sport. Reportage de Eleonore Vanel et Claire Paccalin, journalistes à France 24.