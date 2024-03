information fournie par France 24 • 05/03/2024 à 13:11

Avec les années, l’obésité - maladie chronique dont l’incidence ne cesse d’augmenter -, est devenue un problème de santé publique mondial. Selon l’OMS, depuis 1975, le nombre de cas d’obésité a presque triplé à l’échelle planétaire et plus d'un milliard de personnes seraient aujourd'hui concernées. La situation empire d'autant plus rapidement chez les enfants. Décryptage, à l’occasion de la journée internationale contre l’obésité.