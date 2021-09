Obésité infantile : accompagner sans stigmatiser

information fournie par France 24 • 17/09/2021 à 18:29

L'Organisation mondiale de la santé s'alarme du surpoids et de l'obésité croissante des enfants dans plusieurs pays d'Europe. Quelle est la situation en France et de quoi parle-t-on quand on utilise le terme d'obésité infantile ? Au-delà des conséquences sur leur santé, les enfants obèses et leurs familles souffrent également d'une très forte stigmatisation. Le professeur Patrick Trounian, conseiller scientifique au sein de la Ligue contre l'obésité, apporte ses éclairages sur le sujet.