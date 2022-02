information fournie par France 24 • 08/02/2022 à 16:43

Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent mardi 8 février à Vienne, avec l'objectif affiché par l'ensemble des protagonistes de conclure un accord au plus vite. Les pourparlers, qui ont débuté au printemps 2021, se déroulent entre les Iraniens et les parties restantes à l'accord (Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie), avec la participation indirecte des Américains.