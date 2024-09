Nouvelles routes de la soie : la ville de Boten, terminus du nouveau TGV et enclave chinoise au Laos

information fournie par France 24 • 10/09/2024 à 11:01

En avril 2023, la ligne Boten-Vientiane accueillait ses premiers passagers. Ce train à grande vitesse (TGV) est l’un des symboles des nouvelles routes de la soie promues par Pékin et relie la capitale du Laos au sud de la Chine en quelques heures. Une véritable artère commerciale qui permet de désenclaver le Laos, seul pays de la région à ne pas avoir d’accès à la mer. Mais le Laos, pays le plus pauvre d’Asie du Sud-Est, s’est considérablement endetté auprès de Pékin, afin de concrétiser ce projet. De nombreuses infrastructures, financées par des prêts chinois, sont aussi sorties de terre à Boten, ville frontière et terminus du TGV, qui est devenue une véritable enclave chinoise en territoire laotien.