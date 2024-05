information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 11:27

Nouméa s'est réveillée vendredi matin dans "une situation plus calme et apaisée" selon le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, qui a cependant déploré une école et deux entreprises incendiées après une quatrième nuit de contestation de la réforme électorale votée à Paris. Le décryptage de Gauthier Rybinski, chroniqueur international à France 24.