information fournie par France 24 • 28/06/2024 à 16:19

Le 26 juin 1988 (il y a 36 ans) l'indépendantiste Jean-Marie Tjibaou et l'anti-indépendantiste Jacques Lafleur se serraient la main lors de la signature des accords de Matignon et Oudinot, qui ont rétabli la paix civile et sorti la Nouvelle-Calédonie de l'impasse violente dans laquelle elle se trouvait. Des "événements", qui ont connu un paroxysme avec le drame d'Ouvéa.