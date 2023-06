Nouveau pacte financier pour le climat : l'Afrique attend des solutions concrètes

information fournie par France 24 • 23/06/2023 à 02:16

Davantage d'argent public mais aussi privé, en priorité pour les pays pauvres: des dirigeants du Nord et du Sud ont plaidé jeudi à Paris pour dégager les milliers de milliards de dollars indispensables à la transition énergétique et à l'adaptation des pays vulnérables au réchauffement de la planète, un problème étroitement lié au développement. Désiré Assogbavi, le directeur Afrique francophone de ONE, est notre invité.