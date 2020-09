France 24 • 21/09/2020 à 10:36

"Le multilatéralisme n'est plus à l'œuvre", s'inquiète Jean-Maurice Ripert, ancien ambassadeur français en Chine et en Russie, reçu dans l'entretien de France 24. Pour le diplomate qui pose son regard sur le nouveau désordre international, la pandémie de Covid-19 a bouleversé le "mode de pensée et d'action des gouvernements, de manière non concertée".