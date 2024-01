Normes étouffantes, revenus en baisse, le ras-le-bol du monde agricole en Europe

information fournie par France 24 • 22/01/2024 à 22:52

C'est une colère générale qui s'est emparée des agriculteurs et agricultrices du continent européen. Les sujets qui fâchent sont souvent les mêmes : des normes trop contraignantes, des dépenses qui augmentent et des revenus qui baissent... Le tout dans un contexte d'inflation forte et alors que les produits agricoles importés ne sont pas forcément soumis aux mêmes contraintes que ceux produits sur le sol européen. Des Pays-Bas à la Roumanie en passant par la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, le ras-le-bol s'empare de toute l'Europe.