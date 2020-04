Ninho, tout se passe comme prévu !

France 24 • 17/04/2020 à 16:26

En quelques années de carrière et deux albums, le jeune rappeur français d'origine congolaise a réussi à se hisser dans le top trois des rappeurs les plus populaires de France. Son succès est tel qu'il prépare une tournée des Zénith, ainsi qu'un concert à Bercy. Son single "Goutte d'eau" est certifié platine avec plus de 45 millions de streams.