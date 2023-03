information fournie par France 24 • 01/03/2023 à 15:55

Le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, a été élu mercredi matin président du Nigeria, à l'issue d'un scrutin contesté par l'opposition et qui avait fait naître un immense espoir de changement dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les explications de Francis Kpatindé, journaliste et maître de conférences à Sciences Po Paris.