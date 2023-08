information fournie par France 24 • 01/08/2023 à 15:39

Les dirigeants de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont imposé dimanche des sanctions au Niger et fixé un ultimatum aux putschistes. Les dirigeants militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée ont en revanche exprimé leur soutien à la junte nigérienne. Karim Yahiaoui, journaliste FRANCE 24, nous en dit plus.