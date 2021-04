Nicolas Beytout : "Internet c'est l'audience, la presse papier c'est l'influence"

France 24 • 29/04/2021 à 09:44

À l'occasion du 2 000e numéro de L'Opinion, un journal qui se veut libéral et pro-européen, France 24 reçoit son président-fondateur, Nicolas Beytout. Il livre son analyse sur l'avenir de la presse écrite qui, d'après lui, n'est pas prête de disparaitre puisque "ce qui est imprimé a une influence considérable". Il évoque le rôle des journalistes, à l'heure des réseaux sociaux, comme un rôle centré sur la sélection et la hiérarchisation de l'information. Pour lui, c'est la pluralité des lignes éditoriales des médias qui fait "le sel du débat et de l'information".