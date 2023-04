information fournie par France 24 • 28/04/2023 à 22:32

Neuf tirailleurs sénégalais, âgés de 85 à 96 ans et ayant combattu pour la France, se sont envolés pour un retour définitif au Sénégal grâce à une aide de la France et après une bataille administrative. Ces vétérans ont combattu pour l'armée française principalement dans les guerres d'Indochine et d'Algérie, et pour certains ont été déployés au Cameroun et en Mauritanie.