information fournie par France 24 • 02/06/2023 à 17:13

Depuis des décennies, les Parisiens attendent de pouvoir se baigner dans la Seine. Cette activité pourrait devenir réalité grâce aux Jeux olympiques de 2024 qui forcent les autorités à passer à la vitesse supérieure. Une course de fond pour nettoyer le fleuve et le rendre aux habitants et aux athlètes.