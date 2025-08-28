 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Népal: des drones à l'assaut des déchets de l'Everest

information fournie par AFP Video 28/08/2025 à 11:02

Ses pentes sont si souillées qu'elles sont parfois décrites comme la plus haute décharge du monde: pour nettoyer les tonnes de déchets abandonnées chaque année sur l'Everest, alpinistes et guides sont désormais équipés de drones. "Ils peuvent sauver des vies et protéger l'environnement", affirme Raj Bikram Maharjan, de la société népalaise Airlift Technology, à l'origine de l'initiative. "En matière de climat comme d'aide humanitaire, cette technologie va changer la donne".

Environnement
Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Macron reçoit le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye à l'Élysée

information fournie par AFP Video 27 août
2

Mostra de Venise 2025 : la rentrée cinéma s'annonce flamboyante

information fournie par France 24 27 août
3

Bac: Borne ouvre la voie à une réforme du contrôle continu

information fournie par AFP Video 27 août
9
4

Ouverture de la 7e Rencontre des entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef

information fournie par AFP Video 27 août
5

Houle "atypique" sur la côte atlantique: baignade toujours interdite à la plage de Lacanau

information fournie par AFP Video 27 août
6

Cisjordanie: nouvelle opération militaire israélienne à Naplouse

information fournie par AFP Video 27 août
7

Inde: la surtaxe américaine entre en vigueur, les commerçants indiens inquiets

information fournie par AFP Video 27 août
8

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026 (gouvernement)

information fournie par AFP Video 27 août
1

Frappes israéliennes meurtrières au Yémen contre des cibles houthies

information fournie par AFP 25 août
2

Un panneau sur une autoroute promet une récompense pour aider à arrêter le président Maduro

information fournie par AFP Video 24 août
5
3

Israël : un dirigeant de l'opposition tend la main à Netanyahu pour sauver les otages

information fournie par AFP Video 24 août
4

Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong, symbole de la crise immobilière chinoise

information fournie par France 24 25 août
5

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
6

Au plus haut observatoire de France, des étoiles plein les yeux

information fournie par AFP Video 25 août
7

Gaza: cinq journalistes tués dans des raids, Netanyahu déplore un "accident tragique"

information fournie par AFP 25 août
12
8

"Poutine peut être arrêté," déclare le Premier ministre canadien Carney à Kiev

information fournie par AFP Video 25 août
1

Rénover des taudis en logements bas carbone: le projet participatif d'une foncière

information fournie par AFP Video 29 juil.
2

Trump annonce la mise en place de centres de distribution alimentaire à Gaza

information fournie par AFP 28 juil.
7
3

Gaza: l'aide humanitaire a commencé à entrer dans l'enclave

information fournie par AFP Video 28 juil.
4

Gaza: vu du ciel, un territoire plongé dans le noir

information fournie par AFP 30 juil.
3
5

Trump donne "10 ou 12 jours" à Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine

information fournie par AFP 29 juil.
34
6

Londres envisage une reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre

information fournie par AFP Video 29 juil.
1
7

Trump va "réduire" le délai de 50 jours donné à Poutine pour cesser la guerre en Ukraine

information fournie par AFP Video 28 juil.
8

Top 5 IA du 12/08/2025

information fournie par Libertify 13 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank