Ses pentes sont si souillées qu'elles sont parfois décrites comme la plus haute décharge du monde: pour nettoyer les tonnes de déchets abandonnées chaque année sur l'Everest, alpinistes et guides sont désormais équipés de drones. "Ils peuvent sauver des vies et protéger l'environnement", affirme Raj Bikram Maharjan, de la société népalaise Airlift Technology, à l'origine de l'initiative. "En matière de climat comme d'aide humanitaire, cette technologie va changer la donne".
Népal: des drones à l'assaut des déchets de l'Everest
