Macron et Faye martèlent leur "volonté" de renforcer la relation entre la France et le Sénégal

Le président français Emmanuel Macron (g) serre la main de son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye sur le perron de l'Élysée, le 27 août 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le président français Emmanuel Macron et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye ont marqué mercredi leur "volonté" de renforcer la relation entre leurs deux pays après une prise de distance des nouvelles autorités sénégalaises à leur arrivée au pouvoir en 2024, ont indiqué les deux chefs d'Etat sur le réseau X.

"Nous avons travaillé au renouvellement de notre partenariat" et au "rapprochement entre notre deux pays", a relevé le président français à l'issue d'un petit-déjeuner à l'Elysée, en se félicitant d'un "excellent entretien".

"Ce petit-déjeuner nous a permis (...) de réaffirmer notre volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans des domaines tels que l'investissement, le commerce, la défense et la sécurité", a relevé Bassirou Diomaye Faye.

Les deux dirigeants ont aussi évoqué les questions "mémorielles, internationales" ainsi que la préparation du sommet Afrique-France de 2026, a précisé Emmanuel Macron.

Le massacre de Thiaroye par les forces coloniales françaises, que le président Macron a reconnu en novembre 2024, était notamment sur la table.

Des tirailleurs - 35 selon les autorités françaises d'alors, jusqu'à 400 selon les historiens - avaient été tués en décembre 1944 alors qu'à leur retour d'Europe, ils réclamaient des arriérés de soldes pour leur participation à la Seconde Guerre mondiale.

Le gouvernement sénégalais reproche à la France de dissimuler des faits sur ce massacre, en retenant notamment des documents d'archives permettant de connaître le bilan humain.

Le président français Emmanuel Macron (g) accueille son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye à l'Élysée, le 27 août 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

MM. Macron et Faye avaient déjà exprimé une "volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat" bilatéral lors de leur première rencontre en juin 2024 à l'Elysée.

Le Sénégal est resté après son indépendance l'un des alliés africains les plus sûrs de la France, ancienne puissance coloniale dominante en Afrique de l'Ouest.

Mais les nouveaux dirigeants en fonction depuis avril 2024 ont promis de traiter désormais la France à l'égal des autres partenaires étrangers, et plaident pour un "partenariat rénové" et "équilibré", au nom d'une souveraineté recouvrée.

L'armée française a ainsi quitté en juillet le Sénégal où elle était présente depuis l'indépendance en 1960, après avoir déjà fait de même au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad en Côte d'Ivoire et au Gabon.

Lors d'une rencontre avec Donald Trump le 10 juillet à la Maison Blanche, le président sénégalais a aussi convié les investisseurs américains dans son pays, en soulignant ses riches ressources en pétrole et gaz naturel. En 2024, le Sénégal est devenu producteur de pétrole et de gaz.