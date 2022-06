Nadia Hathroubi-Safsaf : les mineurs non accompagnés "sont des enfants avant d'être des migrants"

information fournie par France 24 • 07/06/2022 à 11:50

La journaliste franco-tunisienne Nadia Hathroubi-Safsaf vient de publier l'ouvrage "Enfances abandonnées" pour lequel elle a enquêté pendant un an sur le sort des mineurs non accompagnés (MNA). Il s'agit de jeunes de moins de 18 ans qui sont arrivés seuls en France et qui sont, pour certains, livrés à eux-mêmes. Cette journaliste, rédactrice en chef du mensuel Le Courrier de l'Atlas, déplore le manque d'intérêt de nombreux médias pour ces enfants qui vivent dans la rue.