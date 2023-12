information fournie par France 24 • 11/12/2023 à 15:37

Coucher de soleil sur la côte swahilie, située de long de l'Afrique de l'Est, fleurs amazighes ou couleurs de la Teranga... Ce sont quelques-uns des thés d'exception proposés par la marque "Home of Thamani" qui sélectionne des thés et des ingrédients parmi les meilleurs terroirs africains. L'invitée "d'Afrique Hebdo" est Myriam Zindine, entrepreneuse et créatrice de "Home of Thamani", qui signifie ce qui est précieux et ce qui a de la valeur en swahili.