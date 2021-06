France 24 • 08/06/2021 à 13:01

Le patron d'Amazon et fondateur de la société spatiale Blue Origin, Jeff Bezos, annonce qu'il va se joindre au premier voyage de tourisme dans l'espace de la capsule New Shepard le 20 juillet. Il tentera ainsi de rattraper son retard dans la course au tourisme spatial face à Elon Musk et sa société SpaceX .