"La seule consigne ce soir que je donne, c'est aucune voix pour LFI": le président des Républicains (LR) Bruno Retailleau appelle depuis le siège du parti à Paris à "un grand rassemblement de la droite" pour faire gagner ses candidats au second tour des municipales "contre la gauche ou contre le RN" et à éviter "la diversion et la dispersion"
Municipales: Retailleau (LR) appelle à "battre la gauche ou le RN"
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