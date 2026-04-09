Les écrans de la salle de supervision d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, diffusent des indices boursiers, alors que la vague de soulagement sur les marchés de la veille laissant place aux inquiétudes des investisseurs autour du fragile cessez-le-feu en Iran, sur fond de frappes au Liban et de reprise des prix du pétrole. IMAGES
Moyen-Orient: indices boursiers chez Euronext, les Bourses européennes hésitantes
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