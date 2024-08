information fournie par France 24 • 28/08/2024 à 14:46

L’actrice française est partout cette semaine : elle préside le jury de la 81e Mostra de Venise et est à l’affiche de "La Prisonnière de Bordeaux" de Patricia Mazuy, aux côtés d’Hafsia Herzi. Au sommaire également : un drame social suédois, "Paradise is burning" de Mika Gustafson, et la rétrospective George Cukor à la Cinémathèque française.