information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 14:47

Un hommage national sera rendu à Robert Badinter, a annoncé Emmanuel Macron. L'ancien ministre de la Justice et artisan de l'abolition de la peine de mort est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour Maurice Szafran, journaliste et écrivain, qui était l'invité de France 24, cet hommage national est important mais Badinter est "d'ores et déjà inscrit dans les livres d'histoire".