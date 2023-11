information fournie par France 24 • 02/11/2023 à 18:57

En France comme en Grande-Bretagne ou en Allemagne, les actes antisémites sont en pleine recrudescence depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Elisabeth Borne a assuré la communauté juive de "l'engagement sans failles" de son gouvernement dans son devoir de protection. Gérald Darmanin a mis en cause "une forme d'islam radical et une forme d'ultra-gauche" dans cette montée de l'antisémitisme.