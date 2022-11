information fournie par France 24 • 20/11/2022 à 12:24

C’est une première dans l’histoire de la Coupe du Monde : un pays du monde arabe, musulman, accueille la compétition sportive la plus suivie de la planète. Le Qatar prend date, et pas seulement pour les bonnes raisons : stades climatisés, conditions de travail sur les chantiers, droits humains. Peut-on célébrer le football dans ces conditions ? L'invité de cette émission est Lukas Aubin, géo-politologue du sport et directeur de recherche à l'Iris.