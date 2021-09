information fournie par France 24 • 11/09/2021 à 17:37

L'Amérique se recueille samedi pour les vingt ans du 11-Septembre au cours de cérémonies d'hommage aux quelque 3.000 morts des attaques jihadistes les plus meurtrières de l'Histoire, qui ont bouleversé la société et la politique des Etats-Unis. Bruno Dellinger est un survivant des attentats du 11 septembre 2001, son bureau se trouvait au 47e étage de la tour Nord du World Trade Center, il témoigne au micro de notre envoyé spéciale pour FRANCE 24 à New York Stéphanie Antoine.