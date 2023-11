information fournie par France 24 • 20/11/2023 à 17:53

Saviez-vous que pour remplir nos placards, l'industrie de la mode génère 10 % des émissions de gaz à effet de serre et 20 % de la pollution des eaux ? Et que près d’un vêtement en coton sur 5 provient d’un camp de travail ouïgour en Chine ? La précommande est une solution pour mettre fin à la surproduction et la surconsommation : elle consiste à ne fabriquer que ce qu’on a déjà vendu. Mais est-ce viable ?