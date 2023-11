information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 11:15

Peut-on s'habiller à petits prix sans nuire à la planète ? L'industrie mondiale de la mode produit chaque année 100 milliards de vêtements, soit deux fois plus qu'il y a 20 ans. Or, il faut 2 700 litres d’eau douce pour fabriquer un seul T-shirt en coton, l’équivalent de ce que boit une personne en deux ans et demi. Acheter d’occasion est une solution, mais attention au greenwashing (ou éco-blanchiment) !