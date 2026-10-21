La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet déclare, à l'issue d'une réunion à Matignon, que le Premier ministre n'a annoncé "aucune mesure" pour répondre aux revendications des travailleurs et lycéens, et appelle à un "nouveau cap" dans la mobilisation, estimant que "la grève doit prendre le relais". SONORE
Mobilisation: "La grève doit prendre le relais" à partir du 5 novembre, pour la CGT
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