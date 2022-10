information fournie par France 24 • 04/10/2022 à 14:25

Elle devait décoller le 29 août, puis à nouveau le 3 septembre et le 27 septembre. Mais à chaque fois, le décollage de la fusée SLS a été retardé à cause de problèmes techniques. Cette fusée géante est destinée à se rendre sur la Lune, dans le cadre de la mission Artemis 1. En quoi consiste cette mission de la Nasa et pourquoi connaît-elle autant de retard au décollage ?