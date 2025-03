information fournie par France 24 • 28/03/2025 à 17:41

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont vous propose une rencontre avec l'un des plus grands réalisateurs britanniques : Mike Leigh, 82 ans, Palme d'or à Cannes pour "Secrets et Mensonges" et Lion d'or à la Mostra de Venise pour "Vera Drake". À l'occasion de la sortie de son nouveau film "Deux sœurs", la cinémathèque lui consacre une grande rétrospective.