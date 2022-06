Migrants expulsés vers le Rwanda : la décision des Britanniques suscite la polémique

information fournie par France 24 • 14/06/2022 à 20:34

Le Premier ministre Boris Johnson met sa menace à exécution. Sept migrants entrés clandestinement au Royaume-Uni doivent quitter Londres ce mardi soir, direction le Rwanda. Une mesure choc de la politique migratoire du gouvernement britannique, lequel a évoqué le possible départ de 130 personnes. Et pourtant les critiques fusent : celles des défenseurs des droits humains, de l'ONU, de l'Église anglicane et même de la famille royale britannique.