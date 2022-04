Michel Bussi : "Les Français votent différemment à la présidentielle qu'aux autres élections"

information fournie par France 24 • 15/04/2022 à 12:29

L’écrivain Michel Bussi est surtout connu comme un auteur de romans à succès, avec 10 millions de livres vendus en France et dans 36 pays. Plusieurs de ses livres ont été adaptés à la télévision ou en bande dessinée. Mais il est aussi géographe, ancien directeur de recherches au CNRS et spécialiste des cartographies électorales. Il analyse pour France 24 la carte électorale de la France à une semaine du second tour de l’élection présidentielle.